Biden, Putin ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

Star'a göre, Biden, yılbaşı tatilini geçirdiği memleketi Wilmington kentinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Putin ile dün yaptığı telefon görüşmesinin sorulması üzerine Biden, "Devlet Başkanı Putin'e (Ukrayna konusunda askeri adım atması durumunda) ağır yaptırımlar getireceğimizi ve NATO müttefiklerimizle birlikte Avrupa'daki görünürlüğümüzü artıracağımızı açıkça söyledim." yanıtını verdi.

Biden, dünkü görüşmelerinin ardından ocak ayında ABD ile Rusya arasında yapılacak Ukrayna görüşmelerine ve yine Rusya ile NATO arasında yapılacak temaslara bakacaklarını hatırlatarak, "Bu görüşmelerin işe yarayabilmesinin ancak tansiyonun düşürülmesine bağlı olduğunu vurguladım. Ancak her zaman müzakere etmeyi ve ilerleme sağlamayı umuyorum." değerlendirmesini yaptı.