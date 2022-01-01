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1 Oca 2022 15:06

Bağdat'ta ABD karşıtı protesto gösterisi

Bağdat'ta ABD karşıtı protesto gösterisi

Şehit General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'e yönelik yapılan terör saldırısının 2. yılında Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.

Şehit General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'e yönelik yapılan terör saldırısının 2. yılında Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.

Ayrıntıları gelecek...

News Code 1899564
https://tr.mehrnews.com/news/1899564/

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