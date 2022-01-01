Şehit General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'e yönelik yapılan terör saldırısının 2. yılında Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.
Ayrıntıları gelecek...
Şehit General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'e yönelik yapılan terör saldırısının 2. yılında Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.
Şehit General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'e yönelik yapılan terör saldırısının 2. yılında Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.
Ayrıntıları gelecek...
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