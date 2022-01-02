CHP: Erdoğan’ın yaptığı zam değil zulümdür

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sözcüsü Faik Öztrak, yeni yıl ile gelen zamlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Öztrak Twitter hesabından "Erdoğan şahsım yönetimi, hem de yeni yıla girerken, milleti zam sağanağıyla ezdi. Milletin alın terine, emeğine, cüzdanına yeni bir gece yarısı kumpası düzenledi. Erdoğan’ın yaptığı zam değil zulümdür; Siyası eşkiyalığın dik alasıdır."mesajını paylaştı.

Türkiye'de Doğalgazda, ocak ayı için mesken tarifesine yüzde 25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam kararı alınmıştı.