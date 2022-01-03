  1. Türkiye
3 Oca 2022 09:20

Türkiye'de kabine bugün toplanıyor

Türkiye'de kabine bugün toplanıyor

Yeni yılın ilk kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Memur ve emekliye ek zammın gündemde olması bekleniyor.

Sputnik'e göre, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Asgari ücrette yapılan yüzde 50’lik zammın ardından memur ve emekliler için de zammın ele alınması bekleniyor.

Toplantının diğer önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalardaki son durum ve yerli aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek. Türkiye’de de hızla yayılan Omicron varyantı kapsamlı olarak ele alınacak.

News Code 1899594
https://tr.mehrnews.com/news/1899594/

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