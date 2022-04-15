  1. Toplum
15 Nis 2022 14:09

Umre ziyaretleri 2 yıl aradan sonra yeniden başlayacak

Umre ziyaretleri 2 yıl aradan sonra yeniden başlayacak

Hac ve umre ziyaretlerine getirilen kısıtlamalar kaldırıldı. Milyonlarca kişi hac ve umre ibadetleri için kutsal topraklara gideceği günü heyecanla bekliyor.

Özlem ve heyecanla beklenen haber geldi. Hac ve umre ziyaretlerine getirilen kısıtlamalar kaldırıldı.

Milyonlarca kişi hac ve umre ibadetini yerine getirebilecek.

Umre için yaş sınırlaması yok

Koronavirüs salgını öncesi 2019'da Türkiye'den 400 binden fazla kişi umre ziyaretini gerçekleştirdi. Bu yıl sayının daha da artması bekleniyor.

Umre ibadetini yerine getirmek isteyenler acentaları aramaya başladı. Hac ibadeti için getirilen yaş sınırı umre ziyaretlerinde olmayacak. İki yıl aradan sonra ilk umre turu Ramazan Bayramı'ndan sonra başlayacak.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1901532
https://tr.mehrnews.com/news/1901532/

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