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8 Mar 2022 10:53

Irak'ta ABD'nin lojistik konvoyuna saldırı

Irak'ta ABD'nin lojistik konvoyuna saldırı

Irak'ın güneyinde bulunan Zikar vilayetinde ABD ordusuna ait lojistik konvoyuna saldırı düzenlendiği belirtildi.

Bağdat Al-Youm'un haberine göre, Irak'ın Zikar vilayetinin Nasıriye kentinde ABD ordusuna ait lojistik konvoyuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Şimdiye kadar, ABD askeri lojistik konvoyunun hedef alınmasının sorumluluğunu hiçbir kişi veya grup üstlenmedi.

 Divaniye ve Anbar vilayetlerinde de geçenlerde ABD ordusuna ait lojistik konvoyunun yolu üzerine yerleştirilen birkaç bomba patlamıştı.

Buna ilave olarak son aylarda, Irak’ın çeşitli bölgelerinde ABD ordusuna ait lojistik konvoyları defalarca hedef alınmıştı

News Code 1900917
https://tr.mehrnews.com/news/1900917/

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