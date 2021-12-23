Erdoğan: İsrail'le yeniden canlanan diyaloğumuzu önemsiyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı üyelerini kabul etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği konuklarına hitaben konuştu.

Özellikle Batılı ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı, antisemitizm ve yabancı karşıtlığıyla mücadelede dayanışmanın önemine vurgu yapan Erdoğan, Ortadoğu'da barış ve istikrar ortamının güçlendirilmesi için de hep birlikte çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, konuşmasının devamında Türkiye ve Siyonist İsrail ilişkileri ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kudüs başta olmak üzere Filistin meselesinde atılacak adımlar, sadece Filistinlilerin değil İsrail'in de güvenlik ve istikrarına katkı yapacaktır. Gerek İsrail Cumhurbaşkanı gerekse Başbakanı ile yeniden canlanan diyaloğumuzu bu bakımdan önemsiyorum. Filistin konusundaki görüş ayrılıklarımıza rağmen İsrail'le ekonomi, ticaret ve turizm alanındaki ilişkilerimiz, kendi mecrasında ilerlemektedir. İsrail'in barış çabaları bağlamında samimi ve yapıcı bir tutum sergilemesi, hiç kuşkusuz normalleşme sürecine katkıda bulunacaktır. Kudüs'te tüm inanç guruplarının hassasiyetlerini gözetecek bir çözüm bulunabileceğine inanıyorum. Türkiye- İsrail ilişkileri bölgemizin istikrarı ve güvenliği bakımından hayatidir. Bu konuda özellikle sizlerin desteğini önemsiyorum. İş birliğimizi geliştirmeye yüksek potansiyelimizi daha iyi değerlendirmeye hazırız. Temas ve diyaloğu sürdürmeye önem veriyorum. Zira bunun ortak menfaatimize olduğuna inanıyorum."

Kaynak: T24