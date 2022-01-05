Çin, General Süleymani suikastını "savaş suçu" olarak nitelendirdi

Çin medyasına göre; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, dün düzenlediği günlük basın toplantısında, General Kasım Süleymani suikastı hakkında, "Bu, ABD tarafından güç kullanımı yoluyla işlenen savaş suçudur. "Süleymani suikastı, ABD'nin BM Şartı uyarınca uluslararası ilişkileri yöneten normları nasıl baltaladığının bir başka örneğidir." dedi.

Wang Wenbin, "ABD, bağımsız bir ülkenin askeri komutanına uluslararası hukuku ihlal ederek teröristler aracılığıyla kasıtlı olarak suikast yapıyor. Ayrıca dünya çapında yüz binlerce masum sivili katledecek kadar ileri gidebiliyor." ifadelerini kullandı.

Çinli yetkili ayrıca, "Dünyanın dört bir yanında insanların gözünde yapılan tüm bu illegal ve barbarca cinayetler Washington'un iddia ettiği ‘uluslararası hukuk devleti’ perde arkasında gizleniyor." diye konuştu.