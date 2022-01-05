İran'ın Ankara Büyükelçisi, TGB'nin General Süleymani anmasında konuştu

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’yi ABD tarafından şehit edilişinin 2. yıl dönümünde anmak için İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile çevrimiçi bir söyleşi düzenledi.

Söyleşi, TGB Genel Başkanı Dilek Çınar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Çınar konuşmasına Şehit General Kasım Süleymani’yi anmanın emperyalizme karşı mücadeleyi büyütmek olduğunu vurguladı.

İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand da söyleşide bir konuşma gerçekleştirdi.

‘Birlikteliğimiz Umut Verici’

İran ve Türkiye’nin ABD emperyalizmine karşı duruşunu sevinçle karşılayan İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mohammad Farazmand, “Şimdi, İran dışında direniş gösteren arkadaşlarımız tarafından etkinlikler yapılıyor. Bölgede ne mutlu ki önceden meydana gelen bazı yanlış fikirler geride kaldı. Artık hak ile batılın arasındaki farklar ortaya çıkıyor. ABD’nin Komutan Kasım Süleymani’ye yaptıkları terör olayı da tarihe kaydedildi ve hiçbir zaman tarihten yok olmayacaktır” dedi.

‘Dünya Bir Kahramanı Tanıdı’

ABD’nin Kasım Süleymani’yi şehit etmesinin dünyaya bir kahramanı tanıttığını söyleyen Farazmand, “Birçok gözlemci ve siyasi analiste göre Komutan Süleymani’nin şehit edilmesi ABD’nin Irak’ta veya bölgede güçlenmesine neden olmadı. Bu terör saldırısı aslında ABD’nin zayıflığını gösterdi ve ABD’nin bölgeden çıkması için ortam sağlamaya sebep oldu. Trump’ın çetesi Komutan Süleymani’yi şehit ederek bir kahramanı dünyaya tanıttı.” dedi.

Söyleşinin ardından Türk milletinin yaşayan en büyük şairlerinden Hüseyin Haydar’ın, Kasım Süleymani’nin şehit edilişinin ardından yazdığı “Kasım Süleymani Destanı” şiiri dinlendi.

Kaynak: Aydınlık