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4 Oca 2022 08:53

Şehit Süleymani suikastının faillerini adalete teslim etmeye çalışıyoruz

Şehit Süleymani suikastının faillerini adalete teslim etmeye çalışıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Şehit Süleymani suikastının faillerinin adalet önünde hesap vermeleri için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, sosyal medya kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“ABD General Süleymani’ye korkakça bir şekilde suikast düzenledi. Ancak onun ismi gelecek nesillere ilham verecek ölümsüz bir kahraman olarak her zamankinden daha fazla parlıyor.

İran bu cinayetin faillerini adalet önünde hesap vermeleri  için elinden geleni yapacak.

Şehit Süleymani’nin ABD’nin yıkıcı varlığına son verme misyonu sürüyor. Çünkü bölge her zamankinden daha fazla uyanık.”

News Code 1899621
https://tr.mehrnews.com/news/1899621/

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