İran: Şehit Süleymani davasıyla ilgili iyi adımlar atıldı

İran Yargı Erki Sözcüsü Zabihullah Hudaiyan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şehit Süleymani İslam Devrimi'nin eşsiz şahsiyetlerinden biriydi ve şahsiyetinin boyutlarını siyasi, kültürel ve sosyal yönden tanımak zaman gerektirir" dedi.

Şehit Süleymani'yi "barış elçisi" olarak nitelendiren Hudaiyan, "Şehit Süleymani ırk ve dini ne olursa olsun tüm dünya insanları için barış istiyordu" ifadesini kullandı.

Hudaiyan Şehit Süleymani davası hakkında, "Bu konuda hükümet ve Yargı Erki tarafından iyi adımlar atılmış ve ülke içinde iki hukuki ve cezai dava açılmıştır. Uluslararası düzeyde çeşitli kurumlar tarafından çok sayıda yazışmalar yapılmıştır. Ancak kurumlar arası işbirliği ile süreç ciddi şekilde takip edilmeli." ifadesinde bulundu.