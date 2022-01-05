Irak: İran'a enerji borcumuzu ödemeye hazırız

Irak medyasına göre; Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Musa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkesinin İran'a olan enerji borcunu ödemeye hazır olduğunu açıkladı.

Irak'ın doğal gaz ve elektrik ithalatı yaptığı İran'a yaklaşık 5 milyar dolar borcu olduğu belirtiliyor.

Bağdat, elektrik santrallerine yakıt temini için İran'dan gaz ithal ediyor.

ABD, Irak’ın tek gaz tedarikçisi olan İran’dan gaz almaya devam edebilmesi için yaptırım muafiyeti tanıyor.

Washington yönetimi, İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından İran karşıtı ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de devreye sokmuştu.