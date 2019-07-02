Irak'tan İran'la ticaret için özel mali mekanizma

Adlarını açıklamak istemeyen 3 Iraklı kaynak, Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği bilgilere göre, Bağdat hükümeti İran’dan doğalgaz ile elektrik alabilmek için özel bir mali mekanizma olduşturdu.

Bağdat’ın bu özel finansal mekanizmayı oluşturmak için Washington’dan gerekli onayı aldığı kaydedildi.

Iraklı kaynaklar, söz konusu finansal mekanizmanın kurulmasının hem İran hem de ABD ile aylarca yapılan görüşmelerin ardından mümkün olduğunu söylediler.

İran da bu mali kanal vasıtasıyla ihtiyaç duyduğu ilaç ve gıda ürünlüeri alabilecek.

ABD, İran’dan elektrik ile doğalgaz ithal edebilmesi için Irak’a yaptırımlardan 90 gün için daha muafiyet vermişti.