General Süleymani suikastı ile ilgili 51 kişi daha yaptırım listesine eklendi

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "ABD'nin İnsan Hakları İhlalleri ile Maceracı ve Terör Eylemleriyle Mücadele " yasası uyarınca General Kasım Süleymani'ye karşı yapılan terör saldırısında dahli olan 51 kişi daha İran'ın yaptırım listesine eklendi.

Açıklamada, "ABD'nin bu terör eylemi, İran İslam Cumhuriyeti'nin terörizmle mücadele azmini ve özellikle ABD destekli terör gruplarına karşı mücadele ve Şehit General Sülaymani'nin şanlı yolunu sürdürme konusundaki kararlılığını baltalamayacaktır." ifadesine yer verildi.

İran daha önce eski ABD Başkanı Donald Trump ve eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da aralarında olduğu 9 ABD'li üst düzey yöneticinin İran'ın yaptırım listesine dahil edildiğini açıklamıştı.

Eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve eski Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis 3 Ocak 2020’de ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.