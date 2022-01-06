Biden'dan yeni gaf: 2020'de ümitvar olmak için birçok sebep var

Biden, 2022'nin ilk günlerinde yeni bir gafıyla gündeme geldi.

ABD Başkanı, koronavirüsün özellikle Omicron varyantı nedeniyle maske ve aşılanma konusunda vatandaşlarını uyarırken "2020'de ümitvar olmak için çok sayıda sebebin olduğunu" söyledi.

79 yaşındaki Biden, daha önce de birçok gaf yapmış ve bu nedenle, özellikle 2020 başkanlık seçimlerinde eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından hedef alınmıştı.

Biden geçen ay, daha önce 2 kez yaptığı gibi, yardımcısı Kamala Harris'i "Başkan Harris" olarak nitelemişti.

Kaynak: TRTHaber