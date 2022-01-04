ABD’de günlük vaka sayısı 1 milyonu aştı

ABD, bir kez daha Covid-19 salgınının pençesinde. Ülkede vaka sayılarında çok büyük artışlar görülüyor. Delta ve Omicron varyantlarının baskın olduğu ülkede yeni ve sert bir dalgayla karşı karşıya kalındı.

Ülkede salgının yeni merkezi başkent Washington olmuş durumda. Washington’da vaka sayılarında yüzde 980’in üzerinde artışlar görülüyor.

Uzmanlar Noel tatili nedeniyle seyahat eden kişiler sebebiyle vaka sayılarının daha da artabileceğini uyarısını yapmıştı.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ülke genelinde 1 milyon 42 bin vaka tespit edildi.

Kaynak: Diken