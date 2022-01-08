ABD: İran nükleer anlaşması konusunda Rusya ile işbirliği yapıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Moskova ile Washington arasında güvenlik garantileri konusunda yapılacak görüşmeler öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Blinken, dün düzenlediği basın toplantısında, "NATO’nun Rusya’yı tehdit ettiği iddiası gerçek dışı" ifadelerini kullandı.

NATO'nun Ukrayna'ya askeri altyapı kurmayı ve bu altyapıyı Rusya'ya karşı kullanmayı planladığı yönündeki iddiaların da gerçek dışı olduğunu savunan ABD’li bakan, ittifakın Rusya'ya doğuya genişlememe sözünü verdiği yönündeki iddiayı da yalanlayarak, "NATO hiçbir zaman, yeni üye kabul etmeyeceğine söz vermedi" dedi.

'Rusya'nın talepleri kabul edilemez'

Sputnik'e göre Blinken, Rusya'nın güvenlik alanında ABD'ye sunduğu taleplerden bazılarının 'kesinlikle yerine getirilemez' olduğunu dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı, "Kesinlikle yerine getirilemez taleplerde bulunmak ve karşı tarafın birlikte çalışmak istemediğini söylemek ve bunu saldırgan eylemlerine bir tür bahane olarak kullanmak, onların bir stratejisi diye düşünüyorum" diye konuştu.

Blinken, "Rusya, hangi taleplerin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını, hangi alanlarda da diyaloğun mümkün olduğunu biliyor" diye ekledi.

İran nükleer anlaşması

2015'de İran ile sağlanan nükleer anlaşmaya dair Blinken, "Ukrayna konusunda Rusya ile görüş ayrılığımız var, ancak İran nükleer anlaşması alanında birlikte işbirliği yapıyoruz." dedi.

Antony Blinken, ülkesinin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğine değinmeden, İran'ın anlaşmaya dönmesi için Moskova ile işbirliği yaptıklarını ileri sürdü.