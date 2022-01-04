Viyana'da İran'la ilgili kritik görüşmeler sürüyor

AB koordinatörlüğünde İran ile nükleer anlaşmanın tarafları Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın (4+1) yer aldığı 8. tur görüşmeler Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün üzenlediği basın toplantısında Viyana görüşmelerine ilişkin, "Yeni tur müzakerelerde Batı'nın geri adım attığına tanık olduk. Viyana'da elde edilen ortak metin, Batı'nın anlaşmaya uymayan taleplerinden geri adım attığını gösteriyor. Onlar, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşmasının ötesinde herhangi bir talepte bulunamazlar.

Bugünden itibaren ortak metindeki içerikler tartışılacak. Ayrıca bugün öğleden sonra ikili ve çok taraflı görüşmeler başlayacak. Heyetler ve çalışma grupları önceden belirlenen gündemi ele almak üzere toplanacak." demişti.

Öte yandan İranlı başmüzakereci Ali Bakıri Keni geçen hafta İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) arasında Viyana’da yapılan görüşmeler hakkında yaptığı açıklamada, “Görüşmelerin ana odağı yaptırımların kaldırılmasıydı. Yaptırımların kaldırılmasının doğrulanması konusuyla ilgili birkaç toplantı düzenlendi ve bu doğrultuda Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü ve üç Avrupa ülkesinin temsilcileri ile görüştük." ifadelerini kullanmıştı.

Bakıri Keni, yaptırımları kaldırılmasıyla ilgili iki taraf arasında yazışmalar yapıldığını ve sekizinci tur görüşmelerde iyi ilerlemeler kaydedildiğini söylemişti.