Anket: AK Parti'de erime büyüyor

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, 18 TL'ye çıkan dolar kuruna müdahale edildiği 20 Aralık gecesinin ertesi günü yapılan anketin sonuçlarını açıkladı.

Kulat, 20 Aralıktan Sonra Yapılan Anketin Sonuçlarını Açıkladı

Halk TV'de gerçekleştirilen programda konuşan Kulat, şirketinin 20 - 27 Aralık tarihleri arasında yapmış olduğu son anket hakkında bilgi verdi.

Anket, 2 bin 850 kişi ile 30'u büyük şehir olmak üzere 60 il ve bu illere bağlı ilçelerde gerçekleştirdi. Kulat aynı zamanda anketin doların 18 liradan düştüğü gecenin (20 Aralık) ertesi günü yapıldığına da dikkat çekti.

Katılımcılara "Yarın seçim olsa hangi partiye oy veririsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette kararsızlar dağıtılmadan önceki sonuçlar AKP yüzde 30.4, CHP yüzde 22.1, İYİ Parti yüzde 14.2, HDP yüzde 8.7, MHP yüzde 7.1, DEVA Partisi yüzde 3.1, kararsız yüzde 6 olarak belirlendi.

Akp'nin Azalan Oyları Nereye Gidiyor?

DEVA Partisi'ndeki yükselişe dikkat çeken Kulat, " AK Parti'nin azalan oyları nereye gidiyor? AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında kayda değer bir geçirgenlik yok. Kayda değer asıl geçirgenlik Türkiye'de sağdan sağa, soldan sola şeklinde oluyor. Dolayısıyla AK Parti'nin geçirgenlik gösterdiği parti İYİ Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi olmaya başladı. Son dönemlerde DEVA birazcık daha ön plana çıkmaya başladı." dedi.

Kaynak: Milli Gazete