Libya Başbakanı Dibeybe güneydeki petrol sahalarının açılmasını istedi

Hükümet İletişim Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Dibeybe'nin, Petrol Tesisleri Muhafızları ile bir araya geldiği toplantıda talepleri dinlediği ifade edildi.

Açıklamada, Dibeybe'nin, Şerara, el-Fil, Vefa ve Hamade petrol sahalarının açılması talimatını verdiği, buraları korumayla görevli güvenlikçilerin yaşadığı zorlukların üstesinden gelinmesi için bir komisyon kurulduğu belirtildi.

Vanalar açıldı, üretim yeniden başladı

Akakus Petrol Şirketi sosyal medya hesabından, Hamade petrol istasyonunda vanaların açıldığını, Şerara sahasında üretimin yeniden başlandığını ve Zaviye bölgesindeki depolara petrol pompalanmaya başlandığını açıkladı.

Hükümete bağlı Petrol Tesisleri Muhafızları, 20 Aralık 2021'de yaptıkları açıklamada, talepleri yerine getirilene kadar Şerara, el-Fil, Vefa ve Hamade petrol sahalarında çalışmaların durdurulduğunu duyurmuştu.

Muhafızlar AA'ya yaptıkları açıklamada, kendilerine petrol sahası ödeneği çıkarılmasını ve Hamade ile Zintan bölgesi arasındaki yolun inşa edilmesini talep ettiklerini belirtmişti.

Libya Petrol Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılında günlük ortalama 1 milyon 300 bin varil ham petrol üretilen ülkede, bu kapanmalar sebebiyle üretim miktarı günlük 730 bin varile düşmüştü.