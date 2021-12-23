Libya'da planlanan seçimler resmen ertelendi

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Libya Parlamentosu Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ülkede 24 Aralık Cuma günü gerçekleşmesi planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerinin ertelendiğini resmi olarak açıkladı.

Son günlerde seçimin ertelenmesi veya iptal edilmesinin kaçınılmaz olduğu tartışılıyordu. Yüksek Seçim Kurulu, yasal anlaşmazlıklar ve aday listesinde belirsizlikler olduğu gerekçesiyle bugün seçimlerin erteleneceği açıklamasını yaptı. Seçim için henüz yeni bir tarih belirlenmedi.

Libya'da oy kullanmak üzere kayıtlı seçmen sayısındaki yükseliş, ülkenin seçime olumlu yaklaştığının göstergesi olarak değerlendiriliyordu, ancak bu durumda seçimin ne zaman yapılacağı belirsiz.