İran’dan ABD’ye “tarihi tabletleri geri ver” çağrısı

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, "Yaklaşık 90 yıl önce, Ahameniş tabletleri Şikago Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü'ne üç yıllığına ödünç verildi. Ne yazık ki tarihi eserler tam olarak ülkeye iade edilmedi." dedi.

Tabletlerin ülkenin kültür ve tarihinin bir parçası olduğunu belirten Taht Revançi, "Ahameniş tabletleri İran halkına aittir. ABD, her seferinde bir bahane üretip geri kalan tabletleri iade etmekten vazgeçiyor." ifadesini kullandı.

İranlı diplomat, "Talebimiz çok net. Tarihi eserler eksiksiz ve sapasağlam şekilde İran hükümetine teslim edilmelidir." diye konuştu.

Yaklaşık 30 bin Ahameniş tableti 1936 yılında Şikago Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü’ne gönderilmişti.

Tabletlerin bir kısmı 1949, bir kısmı da 1972'da ülkeye iade edilmişti.

Ahamenişler İmparatorluğu dönemine ait 1783 tarihi tablet, 2019’da Tahran'a getirilmişti.

Ancak tarihi tabletlerden bazıları hala Şikago Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü Müzesi'nde duruyor.