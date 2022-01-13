İran ve Kazakistan dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Kazak mevkidaşı Muhtar Tilberdi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ve bölgesel meselelerin ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan iki ülke arasındaki olumlu ve dostane ilişkilere değinerek, ikili ilişkilerin, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan, “İran Kazakistan’da yaşanan son gerginliklerin başından beri gelişmeleri takip ediyor ve Kazakistan ulusal egemenliğini destekleyerek bu ülkede yabancı müdahaleyi mahkum ediyor” dedi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tilberdi ise, ülkesinin İran’a yönelik dış politikasının ilkelerinin devam ettiğini belirterek, “İran Dışişleri Bakanı ile görüşme, Tahran'ın Kazakistan'ın ulusal egemenliğine verdiği desteğin bir göstergesidir” dedi.

İran’ın Kazakistan’daki son gelişmeler sırasındaki tutumundan memnuniyet duyduğunu dile getiren Muhtar Tilberdi, “Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev’in İran ziyareti gündemde ve iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi Nursultan için önemlidir” ifadesini kullandı.

Tilberdi ayrıca, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'yi Ekim ayında yapılması planlanan Kazakistan Uluslararası Toplantısına katılmaya davet etti.