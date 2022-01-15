Emir Abdullahiyan, Çin ziyaretini değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “Çin ziyareti sırasında iki ülke arasındaki 25 yıllık kapsamlı stratejik ve uzun vadeli işbirliği anlaşmasının uygulanması konusunda anlaştık” dedi.

Emir Abdullahiyan, “Bu ziyaret sırasında 25 yıllık anlaşmayı ve çeşitli bölgesel ve uluslararası meseleleri yürütmek için Sayın Cumhurbaşkanı Reisi’nin yazılı mesajını Çin Devlet Başkanı’na ilettik” ifadesini kullandı.

Yaptırımların kaldırılması amacıyla Viyana’da yapılan görüşmeler hakkında ayrıntılı görüşmeler yapıldığını belirten Emir Abdullahiyan, “Viyana'daki Çin temsilcisi, Rus temsilci ile birlikte İran’ın nükleer haklarının desteklenmesinde ve yaptırımların kaldırılmasında olumlu bir rol oynamaktadır” ifadelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Batılı tarafların da gerçekçi bir bakış açısıyla ve İran halkının hak ve çıkarlarını yansıtan iyi bir anlaşmaya varmak amacıyla Viyana'daki görüşmeleri takip etmesini temenni ediyoruz.”