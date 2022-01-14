Cumhurbaşkanı Reisi: Petrol satışlarımız arttı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yaptırımların kaldırılmasını takip etmek hükümetin ana gündeminde yer almasına rağmen 13'üncü hükümette yaptırımların etkisiz hale getirilmesi çalışmaları (Viyana’daki) müzakerelere bağlanmamıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Bugün ambargo döneminde bile petrol satışlarımız o kadar arttı ki endişelenmeye gerek yok. Petrol paraları da ülkeye aktarılıyor." ifadesini kullandı.

İran nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak geri çekilen eski ABD Başkanı Trump, maksimum baskı politikasıyla İran’ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini ileri sürmüştü.