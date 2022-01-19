Cumhurbaşkanı Reisi'den Moskova'ya önemli ziyaret

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in davetine icabetle bu sabah Tahran’ı Moskova’ya doğru terketti.

Cumhurbaşkanı Reisi iki gün sürecek Moskova ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.

Reisi ilaveten Rusya Duma Meclisi’nde konuşmanın yanı sıra Rusya’da yaşayan İranlı vatandaşlarla bir araya gelecek.

Reisi ayrıca Rus ekonomi aktivistleriyle görüşecek.

İran Dışişleri Baknı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Petrol Bakanı Cevad Ovci ve Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi eşlik etmektedir.