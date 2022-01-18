Cumhurbaşkanı Reisi, yarın Moskova'ya gidiyor

İran medyasına göre, Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi yarın Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidecek.
Moskova gezisinde Cumhurbaşkanı Reisi'ye Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Petrol Bakanı Cevad Ovci ve Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi eşlik edecek.
Reisi, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilk kez yüzyüze görüşecek.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün düzenlediği haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Reisi’nin Rus lideri Putin ile yapacağı görüşmede çeştili konuların etraflıca ele alınacağını söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen günlerde Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Moskova ziyaretine dair, "Bu ziyaret oldukça önemlidir. Karşılıklı ilişkilerin ele alınması lazım." demişti.
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