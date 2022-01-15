Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Cumhurbaşkanı Reisi: Petrol satışlarımız arttı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yaptırımların kaldırılmasını takip etmek hükümetin ana gündeminde yer almasına rağmen 13'üncü hükümette yaptırımların etkisiz hale getirilmesi çalışmaları (Viyana’daki) müzakerelere bağlanmamıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Bugün ambargo döneminde bile petrol satışlarımız o kadar arttı ki endişelenmeye gerek yok. Petrol paraları da ülkeye aktarılıyor." ifadesini kullandı.

İran'ın ilk ekstra ağır ham petrol rafinerisi açıldı

İran'ın ilk ekstra ağır ham petrol rafinerisinin birinci aşaması, Keşm Serbest Ticaret Bölgesi'nde Cumhurbaşkanı İbrahi Reisi'nin katıldığı törenle açıldı.

İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 24 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 539 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 26’ya vaka sayısı ise 6 milyon 217 bin 320'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 409'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 60 bin 680'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.