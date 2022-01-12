  1. Toplum
12 Oca 2022 15:03

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 32 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 89 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 972'ye vaka sayısı ise 6 milyon 212 bin 387'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 533'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 56 bin 633'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1899809
https://tr.mehrnews.com/news/1899809/

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