İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 32 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 89 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 972'ye vaka sayısı ise 6 milyon 212 bin 387'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 533'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 56 bin 633'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.