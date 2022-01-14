İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 24 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 539 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 26’ya vaka sayısı ise 6 milyon 217 bin 320'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 409'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 60 bin 680'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.