Kazakistan’daki Barış Gücü’nü taşıyan ilk uçaklar Rusya’ya ulaştı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kazakistan’da barış koruma görevini yerine getiren Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü’ne bağlı Rus hava indirme birliklerini taşıyan ilk uçakların İvanov kentindeki Severniy havaalanına ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, “Kazakistan’da barış koruma görevini yerine getiren Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Barış Gücü’ne bağlı Rus hava indirme birliklerini taşıyan ilk 6 uçak İvanov kentindeki Severniy havaalanına ulaştı” denildi.

Ayrıca, Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait 2 uçağın, hava indirme birlikleri ve askeri teçhizatı Moskova yakınlarındaki Çkalovskiy havaalanına ulaştırdığı bilgisine yer verilen açıklamada, hava indirme birliklerinin son gruplarının, havaalanında düzenlenecek törenin ardından daimi konuşlanma noktalarına geri dönecekleri kaydedildi.

Kaynak: Sputnik