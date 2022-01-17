Çin’den Suriye’ye acil gıda yardımı

Yardımların teslimi için düzenlenen törene Çin’in Şam Büyükelçisi Feng Biao ve Suriye Arap Kızılayı Başkanı Khaled Hboubati katıldı.

Büyükelçi Feng törende yaptığı konuşmada, Çin tarafından Suriye’ye gönderilen pirinç yardımının Çin halkının Suriye halkına beslediği derin dostluğu yansıttığına dikkat çekerek, söz konusu gıda yardımının Suriye’de yaşanan zorlukların aşılmasında olumlu rol oynamasını temenni ettiklerini söyledi.

Feng, Çin’in Suriye’ye insani yardımları sürdüreceğini ve elinden gelen bütün yardımı sağlayacağını kaydetti.

Hboubati ise, acil gıda yardımından ötürü Çin’e müteşekkir olduklarına işaret ederek, Suriye’de krizin patlak vermesinden bu yana Çin’in kendilerine yüklü miktarda insani yardım gönderdiğini ve Suriye halkının bunu hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.

Hboubati, Suriye ve Çin arasındaki ilişkilerin daha da geliştirileceğinin ve Çin’den daha çok yardım beklediklerinin altını çizdi.

Kaynak: CRI Türkçe