Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran İçişleri: Ülkenin batısındaki korkunç ses, şimşek çakmasıydı

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Mecid Mirahmedi, güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin yaptığı incelemede, Hemedan'da duyulan korkunç sesin şimşek çakmasından kaynaklandığının tespit edildiğini söyledi.

Emir Abdullahiyan BM Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan üst düzey bir heyetin eşliğinde Tahran’da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.

İran'ın Rusya ile ticaret hacmi yüzde 41 arttı

İran Gümrük Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, İran-Rusya ilişkilerine dair basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Rusya en önemli komşularımızdan biridir. İki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve siyasi ilişkilerin gelişmesi çok önemlidir. Bu nedenle son yıllarda siyasi ilişkilerin artmasıyla birlikte iki ülke arasındaki ticarette de artışa tanık olduk.” dedi.

Latifi, Rusya ile son 9 aylık ticaret hacminin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 1 milyar 656 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 31 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 292 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 75’e vaka sayısı ise 6 milyon 221 bin 33’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 345’inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 64 bin 646’ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.