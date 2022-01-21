Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran, dünyanın tüm ülkeleriyle maksimum etkileşim kurmaktan yanadır

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün üst düzey bir heyetin eşliğinde Moskova’ya giden İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Rusya Duma Meclisi’nde konuşma yaptı.

Cumhurbaşakanı Reisi konuşmasında, “Bugün, iki ülke arasında ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde işbirliği için çok net ufuklar var. İran ve Rusya’nın ikili ve çok taraflı ilişkilerinin güçlendirilmesi, iki ulusun ekonomilerini canlandıracak ve bölgesel ve uluslararası güvenliği güçlendirecektir. İki ülkenin bol ve birbirini tamamlayıcı ekonomik ve ticari kapasiteleri ile coğrafi alanlarındaki gücü ve etkisi, bölgeler arasındaki yakınlaşmayı güçlendirebilir” dedi.

Reisi, İran'ın başta komşuları ve müttefikleri olmak üzere dünyanın tüm ülkeleriyle "maksimum etkileşim" kurmaktan yana olduğunu söyledi.

Reisi, Rusya Müslümanları Konseyi Başkanı ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün üst düzey bir heyetin eşliğinde Moskova’ya giden İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Rusya Federasyonu Müslümanları Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi görüşmede, “Rusya ziyareti, iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve özellikle kültürel ilişkilerde bir dönüm noktası olacaktır” dedi.

Reisi, Rus Müslümanları ile ilişkilerin iran için özel bir önem taşıdığını söyledi.

İran, Rusya ve Çin yarın ortak tatbikat yapacak

İran, Rusya ve Çin yarın Hint Okyanusu'nun kuzeyinde “Dostluk ve Barış” teması ile “ 2022 Deniz Güvenlik Kemeri” isimli ortak deniz tatbikatı gerçekleştirecek.

“ 2022 Deniz Güvenlik Kemeri” tatbikatı sözcüsü Tuğamiral Mustafa Taciddini, “Tatbikata İran Ordusu Deniz Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri’nin savaş gemileri ve hava birimlerinin yanı sıra Rusya ve Çin'in yüzer birimleri katılacak” dedi.

İran ve Rusya dışişleri bakanları Moskova'da görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Reisi ile birlikte Moskova’ya giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

İki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki ilişkilerinin ele alındığı görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler masaya yatırıldı.

İran'dan Pakistan'daki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Pakistan’ın Lahor kentinde kalabalık bir alışveriş alanında meydana gelen ve Pakitan vatandaşlarının hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınadı.

Hatipzade düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri ve Pakistan halkı ile hükümeti için başsağlığı dileyerek, “Bu tür terör eylemleri, bölgede barış ve huzurun tesisi için terör örgütleriyle mücadele edilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktadır” dedi.

İran- Rusya ilişkileri stratejik ilişkiler doğrultusundadır

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Cumhurbaşkanı Reisi ile birlikte Moskova’ya giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya Federasyonu Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky ile bir araya geldi.

İkili ve parlamenter ilişkilen ele alındığı görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ve istişarelerin devam ettirilmesine vurgu yapıldı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede “Cumhurbaşkanı Reisi’nin Moskova ziyareti İran’ın Rusya ile ilişkilere verdiği önemi göstermektedir” dedi.

Emir Abdullahiyan, İran ve Rusya cumhurbaşkanları arasındaki görüşmeye ve gerçekleşen önemli müzakerelere değinerek, iki ülke arasındaki ayrıcalıklı ilişkilerin stratejik ilişkiler doğrultusunda olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya'da yaşayan İranlılarla görüştü

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) göre, Moskova’da temaslarda bulunan Reisi, Rusya’da yaşayan İran vatandaşları ile yaptığı götüşmede Putin ile görüşmesine değinerek, iki tarafın ortak işbirliğini geliştirme yolundaki engelleri ve sorunları ortadan kaldırmak için ciddi bir iradeye sahip olduğunu belirtti.

Cumhubaşkanı Reisi, Putin ile görüşmesinde iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi alanındaki ortak meselelerin yanı sıra İran ve Rusya'nın bölgedeki ve uluslararası arenadaki güçlü rolünün ele alındığını belirterek, iki ülkenin sorunları çözmekten ve ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu söyledi.

İran ürünlerine Rusya pazarında uygun bir platform oluşturma olasılığına dikkati çeken Reisi, "Rusya Devlet Başkanı Putin de İran'ın Rusya pazarlarındaki payının kesinlikle artabileceğini söyledi" dedi.

İranlı Başmüzakereci Bakıri'nin Viyana temasları sürüyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile bir araya geldi.

Tahran ve Moskova ilişkileri yeni bir yola girdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran ve Rusya cumhurbaşkanlarının görüşmesine ilişkin olarak kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Cumhurbaşkanı Reisi ve Putin’in Kremlin'de yapılan önemli, samimi ve saatlerce süren görüşmesinde Tahran ve Moskova ilişkileri hızlı, yeni ve başka bir yola girdi.

İlişkilerin yeni sayfasında mükemmel işbirlikleri olacak. İki ülkenin cumhurbaşkanları uzun vadeli bir yol haritası çizme konusunda mutabık kaldı. Geleceğin dünyası çok taraflılık etrafında dönüyor.”

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 658 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 152’ye vaka sayısı ise 6 milyon 236 bin 568’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 247’sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 73 bin 412’ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.