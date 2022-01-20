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20 Oca 2022 13:25

Reisi, Rusya Müslümanları Konseyi Başkanı ile görüştü

Reisi, Rusya Müslümanları Konseyi Başkanı ile görüştü

Rus yetkililerle görümek üzere Moskova’da buluan İran Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya Federasyonu Müslümanları Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin ile görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün üst düzey bir heyetin eşliğinde Moskova’ya giden İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Rusya Federasyonu Müslümanları Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi görüşmede, “Rusya ziyareti, iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve özellikle kültürel ilişkilerde bir dönüm noktası olacaktır” dedi.

Reisi, Rus Müslümanları ile ilişkilerin iran için özel bir önem taşıdığını söyledi.

Rusya Federasyonu Müslümanları Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin ise, Cumhurbaşkanı Raisi'yi Moskova Ulu Camii’yi ziyaret etmeye davat etti.

News Code 1899959
https://tr.mehrnews.com/news/1899959/

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