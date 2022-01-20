Reisi, Rusya Müslümanları Konseyi Başkanı ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün üst düzey bir heyetin eşliğinde Moskova’ya giden İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Rusya Federasyonu Müslümanları Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi görüşmede, “Rusya ziyareti, iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve özellikle kültürel ilişkilerde bir dönüm noktası olacaktır” dedi.

Reisi, Rus Müslümanları ile ilişkilerin iran için özel bir önem taşıdığını söyledi.

Rusya Federasyonu Müslümanları Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin ise, Cumhurbaşkanı Raisi'yi Moskova Ulu Camii’yi ziyaret etmeye davat etti.