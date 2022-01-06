İran'dan Kazakistan'daki olaylara ilişkin açıklama

İran'ın Kazakistan'daki güncel gelişmeleri yakından takip etiğini ifade eden Hatipzade, "Dost, kardeş ve komşu ülkemizin dirayetli hükümeti ve halkının, sorunları ve anlaşmazlıkları dış müdahale olmaksızın, ulusal menfaatleri temelinde ve diyalog yoluyla barışçıl bir şekilde çözebileceğine inanıyoruz." dedi.

Hatipzade, "Kazakistan'ın istikrarı ve güvenliği İran İslam Cumhuriyeti için çok önemlidir. Bu ülkede yabancı aktörlerin durumu kötüye kullanmasına bir zemin oluşmamalıdır." ifadesini kullandı.

İranlı Sözcü, huzurun Kazakistan'a mümkün olan en kısa sürede geri dönmesini umduğunu dile getirdi.

Kazakistan'da gerginlik

Kazakistan, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla sokaklara dökülen protestocuların hükümet binalarını basıp ateşe vermesinin ardından son yılların en büyük krizini yaşıyor.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in isteği üzerine bugün protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Kazakistan’a barış güçlerini gönderdi.

Rusya, barış gücü olarak hava indirme kuvvetlerini yolladı. Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada, ülkede yaşananların 'dışarıdan önayak olunan bir girişim' olduğu vurgulandı.