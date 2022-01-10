İran: Viyana'da kalıcı bir anlaşma istiyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İran- Suudi Arabistan görüşmeleri

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran ve Suudi Arabistan müzadekerleri hakkında, “Irak'ın ev sahipliği yaptığı Tahran ve Riyad görüşmelerinin beşinci turu gündemde” dedi.

Lübnan'daki gelişmeler

Said Hatipzade Lübnan’daki gelişmelere ilişkin olarak, “Dış müdahale Lübnan’daki huzursuzluğun ana nedenidir” ifadesini kullandı.

Viyana görüşmeleri

Yaptırımların kaldırılması amacıyla Viyana’da yapılan görüşmelere değinen Hatipzade, “Tüm taraflar bugün kalıcı bir anlaşmaya varmaya çalışıyorlar. Karşı tarafın gerekli iradeye sahip olup olmadığını bize gösterecek noktalara ulaştık” ifadelerinde bulundu.

Hatipzade, “Viyana görüşmelerinde kalıcı ve güvenilir bir anlaşma istiyoruz.”dedi.

Emir Abdullahyan Çin'e gidecek

Hatipzade, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın Çinli mevkidaşının davati üzerine hafta sonu Pekin’e gideceğini duyurdu.

Venezuela ve Türkmenistan cumhurbaşkanları İran'a gelecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade ayrıca Venezuela ve Türkmenistan cumhurbaşkanlarının yakında İran’a geleceğini söyledi.