İran'dan Yemen'e yönelik hava saldırılarına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’de çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan hava saldırılarını kınadı.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı dileyen Hatipzade, “Uluslararası toplumun sessizliği, saldırganlara kontrolsüz silah satışı, uluslararası toplumda Yemen halkına karşı yedi yıldır süren saldırılar karşısında çifte standart benimsenmesi Yemen’de adil bir barış sağlanmasını daha da zorlaştırmıştır” dedi.

Hatipzade, “Saldırgan güçlere silah sağlayarak Yemenli kadın ve çocukların öldürülmesine neden olan ülkeler bu cinayetlere ortaktır ve bu tür destekler sağldığı için dünya halkına ve Yemen halkına hesap vermek zorundadırlar” ifadadesini kullandı.

Hatipzade ayrıca, “Yemen halkının kuşatması ve bombalanması bu ülkedeki krizin siyasi çözümünü ilerletmek için ciddi bir kararlılığın olmadığını gösteriyor. Bunun, büyük Yemen ülkesinin yıkımından ve bölgede istikrarsızlıktan başka bir sonucu olmayacak” ifadelerinde bulundu.