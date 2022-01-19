Merkel'den BM'nin iş teklifine ret!

16 yıllık görev süresinin sonunda başbakanlık koltuğunu Olaf Scholz'a devreden Angela Merkel, bundan sonraki hayatında dinlenip kitap okuyacağını söylemişti. New York merkezli Birleşmiş Milletler'in, Almanya'nın eski Başbakanı Merkel'e iş teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Merkel Birleşmiş Milletler'in teklifini geri çevirdi.
Guterres, Merkel'i New York'ta görmek istiyor
Bild gazetesi, "Guterres, 67 yaşındaki Merkel'i Birleşmiş Milletler'de danışmanlık rolü için New York'a getirmek istiyor." diye yazdı. Haberde, Guterres'in, Merkel'den küresel kamu malları konusunda üst düzey bir danışma organına başkanlık etmesini istediği kaydedildi.
Eski Alman siyasetçiye söz konusu teklifin mektupla iletildiği belirtildi.
Kaynak: Yeni Şafak
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