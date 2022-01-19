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19 Oca 2022 16:26

Merkel'den BM'nin iş teklifine ret!

Merkel'den BM'nin iş teklifine ret!

Almanya'da 16 yıl başbakanlıktan sonra siyasete veda eden Angela Merkel'e, BM Genel Sekreteri Guterres'den küresel kamu mallarıyla ilgili üst düzey bir kurula başkanlık etmesi teklifi geldi. Merkel ise teklifi geri çevirdi.

16 yıllık görev süresinin sonunda başbakanlık koltuğunu Olaf Scholz'a devreden Angela Merkel, bundan sonraki hayatında dinlenip kitap okuyacağını söylemişti. New York merkezli Birleşmiş Milletler'in, Almanya'nın eski Başbakanı Merkel'e iş teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Merkel Birleşmiş Milletler'in teklifini geri çevirdi.

Guterres, Merkel'i New York'ta görmek istiyor

Bild gazetesi, "Guterres, 67 yaşındaki Merkel'i Birleşmiş Milletler'de danışmanlık rolü için New York'a getirmek istiyor." diye yazdı. Haberde, Guterres'in, Merkel'den küresel kamu malları konusunda üst düzey bir danışma organına başkanlık etmesini istediği kaydedildi.

Eski Alman siyasetçiye söz konusu teklifin mektupla iletildiği belirtildi.

Kaynak: Yeni Şafak

News Code 1899944
https://tr.mehrnews.com/news/1899944/

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