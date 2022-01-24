Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İslam Devrimi Lideri, Ehl-i Beyt (a.s) zakirlerini kabul etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Hz. Fatımatüz Zehra'nın (s.a) veladet yıl dönümü dolayısyla İranlı mersiyehanlarla Ehl-i Beyt (a.s) zakirlerini kabul etti.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 28 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin 144 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 230'a vaka sayısı ise 6 milyon 250 bin 490'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 208'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 80 bin 343'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Tebriz'de 4,4 büyüklüğünde deprem oldu

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde bulunan Tebriz kentinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerel saatle 8:00'da gerçekleştiği kaydedilen depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İran Kadın Milli Futbol takımı Çin’e yenildi

İran Kadınlar Milli Futbol Takımı,Hindistan'da AFC Kadınlar Asya Kupasında İran Kadınlar Milli Futbol Takımı, Çin'e yenildi.

İran Takımı, Asya Kupası'nın ilk maçında Hindistan takımı ile (0:0) berabere kalmıştı.

İran Kadınlar Milli Futbol Takımı, ikinci karşılaşmasında Çin’e 7-0 yenildi.