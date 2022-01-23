İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 28 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin 144 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 230'a vaka sayısı ise 6 milyon 250 bin 490'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 208'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 80 bin 343'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.