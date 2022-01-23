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23 Oca 2022 14:27

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 28 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin 144 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 230'a vaka sayısı ise 6 milyon 250 bin 490'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 208'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 80 bin 343'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1900011
https://tr.mehrnews.com/news/1900011/

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