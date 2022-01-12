Türk basını: İranlı futbolcu Allahyar için Fenerbahçe'ye teklif yağıyor

Fenerbahçe yönetiminin 2019-2020 sezonunda Esteghlal'den kadrosuna kattığı Allahyar Sayyadmanesh'i ilk önce İstanbulspor ardından da Zorya Luhansk'a kiraladı. Kiralık sözleşmesi sona eren golcü futbolcu yeni yılla beraber Fenerbahçe geri döndü. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den hamle gelirken transferde sürpriz gelişme yaşandı.

Teklif yağıyor

Fenerbahçe'ye Ukrayna kulübü Zorya ile kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle geri dönen Allahyar Sayyadmanesh için Sarı-Lacivertli kulübe resmi teklifler gelmeye devam ediyor.

13 gole katkı yaptı

Ukrayna'ya kiralık olarak giden İranlı golcü, Zorya formasıyla gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı. 20 yaşındaki oyuncu 24 maçta 9 gol, 4 asistle oynadı.

Harcama limiti 534 milyon TL

TFF bugün yaptığı açıklama ile Harcama Limitlerini belirledi. Buna göre Sarı-lacivertlilerin harcama limiti 534 Milyon TL, %25 sapma dahil limiti ise 667 Milyon TL oldu.

Kaynak: Fanatik