Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran: Viyana'da hiçbir ön şart kabul etmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hatipzade, yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmeleri hakkında, “Viyana’da dört alanda ilerleme kaydettik, bazı parantezler küçüldü. Bu büyük bir başarının göstergesidir” dedi.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley’nin İran’daki ABD’li tutukluların serbest bırkılmasıyla ilgili iddialarına tepki gösteren Hatipzade, “İran ilk günden itibaren hiçbir ön şart kabul etmedi ve etmeyecek. Bu konular eğer medya gündemine yer almışsa reddedilir." ifadesini kullandı.

Reisi: Cezayir ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Cezayir’in yeni Tahran Büyükelçisi Ali Uruc’u kabul etti. Dün gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi Ali Uruc , Cumhurbaşkanı Reisi'ye güven mektubu sundu.

Güven mektubu takdim töreninde Reisi, İran-Cezayir ilişkilerine dair, “Yeni dönemde, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi için her türlü çabanın gösterilmesini temenni ediyorum.” dedi.

Cezayir halkının Fransız sömürgeciliğine karşı gösterdiği büyük direnişe atıfta bulunan Reisi, “Sömürgeci güçler eski politikasından hiçbir zaman vazgeçmiyorlar ve her seferinde yeni bir yaklaşımla sömürgeci hedeflerini izliyorlar. Cezayir halkı da her daim direniş ruhunu koruyor.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran’ın Cezayir ile ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini belirterek, “Cezayir Cumhurbaşkanını İran ile ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgilendiğini dile getirdiği için takdir ediyorum.” açıklamasında bulundu.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Azerbaycan'a gitti

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, Azeri yetkililer ile görüşmek üzere dün Azerbaycan'a gitti.

İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 691 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 251'e vaka sayısı ise 6 milyon 258 bin 181'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 222'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 82 bin 759'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.