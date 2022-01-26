Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Reisi: Yaptırımların kalkması halinde her türlü anlaşma mümkün

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün akşam canlı yayında gündemi değerlendirdi. Reisi, İran'a karşı uygulanan zalimce yaptırımların kaldırılması halinde anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu belirtti.

Amerikalıların doğrudan görüşme talebi konusunda İran'ın tutumunun ne olduğuna dair yöneltilen bir soruya Reisi, "Bu istek uzun zamandır gündeme geldi, ancak şu ana kadar Amerikalılarla hiçbir müzakere yapılmadı." ifadesini kullandı.

Reisi, "Hükümetimiz tüm dünya ile etkileşim üzerine kurulumuştur." diye konuştu.

ABD heyeti ile daha fazla temasa gerek yok

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, kişisel Twitter hesabından ABD ile müzakereler hakkında şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Şimdiye kadar Viyana’da ABD heyeti ile temaslar resmi olmayan yazışmalar yoluyla gerçekleşti ve bundan daha fazlasına gerek olmadı ve olmayacaktır.

Bu yöntem yalnızca iyi bir anlaşmaya vardığında diğer yöntemlerle değiştirilebilir.”

Emir Abdullahiyan Togo Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bugün Tahran’da bulunan Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey ile bir araya geldi.

İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9 bin 378 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 274'e vaka sayısı ise 6 milyon 267 bin 559'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 241'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 85 bin 73'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.