İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 691 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 251'e vaka sayısı ise 6 milyon 258 bin 181'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 222'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 82 bin 759'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.