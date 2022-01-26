Reisi Azerbaycan Savunma Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede, iki ülke halklarının iyi komşuluk ilkelerine uygun olarak yaşamakta olduğunu belirterek, Azerbaycan-İran ilişkilerinin her alanda geliştiğini söyledi.

Reisi, "Azerbaycan ile ilişkilerimizin önümüzdeki yıllarda başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğinden eminim." dedi.

İran’nın gücünün bölge güvenliğine katkı sağladığını vurgulayan Reisi, “Tekfirci grupların ve terör örgütü IŞİD’in varlığı hiçbir yerde bölge halkının çıkarına değil. ABD ve Siyonist Rejim’in oluşturduğu bu gruplar bulundukları her yerde cinayet işleri yapmışlardır” ifadesini kullandı.

Reisi, “Siyonist Rejim insanlığın düşmanıdır ve Müslüman milletlerin dostu olamaz. Siyonistlerin bölgede ve Filistin halkına karşı saldırganlığı bu gerçeğin bir kanıtıdır” ifadesinde bulundu.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da bu görüşmede İranlı yetkililerle görüşmesini verimli değerlendirdi.