Azerbaycan: Ordumuzu TSK modeline geçirme kararı aldık

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov yaptığı açıklamada Azerbaycan ordusunu TSK modeline geçirme kararı aldıklarını söyledi.

Hasanov, Azerbaycan ordusunun savaşta yüksek düzeyde profesyonellik sergilediğini belirterek, "Azerbaycan ordusundan birçok asker Türkiye'de eğitim aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordularından biridir. Milletimiz, dinimiz, dilimiz, kültürümüz birdir. Biz de bu şansı kullanarak TSK'nın tecrübesinden başarıyla faydalandık. Buna da devam ediyoruz" diye konuştu.

Hasanov sözlerinin devamında "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla savaş sonuçlarını analiz ettik ve orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber7