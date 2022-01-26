İran-Azerbaycan askeri ilişkileri artacak

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri dün Tahran’a gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüştü.

Tümgeneral Bakıri bu görüşmenin adından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Kardeş ve Müslüman ükle olan Azerbaycan'In Savunma Bakanı ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede İran’ın Azerbaycan ile askeri ve savunma ilişkileri bağlamındaki politikasını açıkladık” dedi.

Tümgeneral Bakıri, “Azerbaycan Savunma Bakanı’nın İran ziyareti ile iki ülke arasındaki askeri ilişkiler kesinlikle önemli ölçüde gelişecek ve bu her iki ülkenin güvenliğini sağlayacaktır. İki ülke arasındaki sınır barış ve dostluk sınırı olarak ticaretin gelişmesini ve halkın hareketliğini sağlayacaktır” ifadesini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da bu görüşmede önemli meselelerin ele alındığını söyledi.

Hasanov, “Cumhurbaşkanı Aliyev’in mesajını İran Genelkurmay Başkanı’na ileterek ikili ilişkileri geliştirmeye kararlı olduğumuzu duyurdum” ifadesini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanı ayrıca Tümgeneral Bakıri’yi Azerbaycan’ı ziyaret etmeye davet etti.