İran ve Azerbaycan savunma bakanları görüştü

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani, dün Tahran’a gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

Tuğgeneral Aştiyani ikili ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, iran ve Azerbaycan’ın savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerinin güçlendirilmesine vurgu yaparak, “ İki milletin tarihi ve kültürel ortaklıklara göre, İran ve Azerbaycan araasındaki ilişkilerin farklı alanlarda geliştirilmesi gerekiyor” dedi.

İran ve Azerbaycan arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesinin önemine değinen Tuğgeneral Aştiyani, “İki ülke özel jeopolitik konumları ve özellikleri nedeniyle kapsamlı ilişkileri genişletme konusunda çok fazla kapasite ve yeteneğe sahiptir” ifadesini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ise, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü savunma yönündeki tutumundan dolayı İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ve İran hükümetine teşekkür ederek, “İran silahlı kuvvetlerinin askeri güvü gurur kaynağıdır” dedi.

İran’ın savunma sanayiinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Hasanov, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanı ayrıca İranlı mevkidaşını Azerbaycan’ı ziyaret etmeye davet etti.