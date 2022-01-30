İtalya'nın En İyi Korku Ödülü İran'a

Yönetmenliğini Şureş Vekili üstlenen "Argon" adlı kısa film, İtalya'daki Metropolis Festivali'nde İran sinemasında zombi alt türündeki ilk korku türü ödülünü kazandı. Bu film aynı zamanda İran'daki ilk zombi filmidir.

Çekimleri İran'ın Senendec kentinde yapılan kısa filmin yönetmeni Şureş Vekili, İran'da bu türün çok az ilgi görmesine rağmen, bu alanda da filmler üretebildiklerini belirterek, bu filmde Hollywood örneklerini kopyalamaktan kaçındıklarını ve yerek faktörlerin kullanıldığını söyledi.

"Argon" zombi dolu bir şehirde terk edilmiş bir garaja sığınan, bir problemle karşılaşan ve onu çözmeye çalışan birkaç kişinin hikayesini anlatmaktadır.